В Кремле высказались о переговорах Ирана и США по ядерной программе

Песков: Россия приветствует переговоры между Ираном и США по ядерной программе

Россия приветствует переговоры между Ираном и США по ядерной программе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иранскому агентству IRNA.

«Мы убеждены, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой и СВПД, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает мирное урегулирование иранского ядерного вопроса одним из своих приоритетов и готова приложить все возможные усилия для содействия переговорному процессу.

Ранее Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерным вопросам в столице Италии Риме. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел (МИД) Аббас Арагчи, а американскую команду — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.