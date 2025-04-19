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14:08, 19 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о переговорах Ирана и США по ядерной программе

Песков: Россия приветствует переговоры между Ираном и США по ядерной программе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Россия приветствует переговоры между Ираном и США по ядерной программе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иранскому агентству IRNA.

«Мы убеждены, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой и СВПД, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает мирное урегулирование иранского ядерного вопроса одним из своих приоритетов и готова приложить все возможные усилия для содействия переговорному процессу.

Ранее Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерным вопросам в столице Италии Риме. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел (МИД) Аббас Арагчи, а американскую команду — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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