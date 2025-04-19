В Минобороны рассказали о заставшей ВСУ врасплох атаке российских штурмовиков с тыла

МО РФ: Неожиданная атака штурмовиков с тыла вынудила ВСУ оставить опорный пункт

Российские штурмовики под командованием старшего сержанта Сергея Куфтырева неожиданно атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тыла, застав их врасплох и вынудив оставить укрепленный опорный пункт. Об этом рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Украинским военным удавалось оказывать сопротивление при обороне опорного пункта за счет рельефа местности. Оценив обстановку, Куфтырев придумал маневр — обойти высоту, на которой закрепились бойцы ВСУ.

«Благодаря грамотной разведке местности и скрытным действиям российские военнослужащие вышли в тыл к обороняющимся боевикам. Заняв выгодные позиции, Куфтырев определил сектора обстрела подчиненному личному составу, после чего открыл огонь по врагу», — указали в военном ведомстве. От неожиданности противник был полностью деорганизован, опасаясь оказаться в окружении, военные оставили свои позиции.

Ранее стало известно, что украинские военные сдавались в плен при освобождении населенного пункта Преображенка (Донецкая народная республика, ДНР), даже когда были на хорошо защищенной позиции.