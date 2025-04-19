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23:01, 19 апреля 2025Россия

В Минобороны России дали указания о прекращении огня

Герасимов дал указание о прекращении огня в зоне СВО до 21 апреля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Перемирие в честь Пасхи вводится с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 21 апреля, Вооруженные силы России будут соблюдать режим прекращения огня, если Киев поступит так же. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня», — отмечается в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться РФ при условии его взаимного соблюдения Киевом.

На встрече с Герасимовым президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия. При этом российский лидер обратил внимание на то, что Вооруженные силы РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.

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