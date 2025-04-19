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23:05, 19 апреля 2025Бывший СССР

В Раде назвали договор об украинских ресурсах надгосударственным механизмом остановки огня

Дубинский: Договор о ресурсах будет надгосударственным механизмом остановки огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале назвал договор о ресурсах между Украиной и США надгосударственным механизмом прекращения огня и условной гарантией безопасности.

По словам нардепа, Соединенные Штаты выставили дедлайн по заключению соглашения о минералах до 27 апреля. Соответственно, полноформатное прекращение боевых действий будут пытаться согласовать до этой даты.

«Дальше у (президента Украины Владимира) Зеленского будет выбор — полная остановка огня или остановка огня со стороны РФ по тем объектам, которые будут контролировать американцы по договору о минералах», — отметил Дубинский.

17 апреля Вашингтон и Киев подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, документ выражает намерение двух стран финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.

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