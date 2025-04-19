В Риме туристы попытались прорваться в Колизей, закрытый из-за визита Вэнса

В Риме туристы попытались взять штурмом Колизей, закрытый из-за визита вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Причиной недовольства путешественников стала отмена всех экскурсий 19 апреля в период с 17:00 до 18:15 по местному времени. Заранее об этом не предупреждали, однако пообещали вернуть деньги за билеты.

Туристы решили самостоятельно прорваться через ограждения на территорию достопримечательности. С билетами в руках они открыли турникеты и подошли к главным воротам, где их остановила охрана. Возмущенные посетители требовали пропустить их внутрь.

Представители Колизея извинились за инцидент и объяснили причины закрытия, однако некоторые путешественники остались недовольны, поскольку им предстояло в этот день уехать из Италии.

Ранее сообщалось, что сотни людей, желающих попасть в Россию, скопились на погранпереходе в Нарве, Эстония, перед Пасхой.