В России понадеялись на ответное объявление Зеленским пасхального перемирия

Джабаров: Будем надеяться, что Зеленский наберется совести и объявит перемирие

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российская сторона будет надеяться на то, что украинский лидер Владимир Зеленский «наберется совести» и объявит пасхальное перемирие. Его слова передает ТАСС.

«Я очень сомневаюсь, что господин Зеленский последует примеру нашего президента. Потому что у него ничего святого нет... Будем надеяться, что все-таки он наберется совести и последует примеру нашего президента», — сказал Джабаров.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 часов 19 апреля. Оно будет действовать до 12 часов в ночь на понедельник, 21 апреля.

Кроме того, российский лидер после объявления о пасхальном перемирии обратился к Украине и призвал Киев последовать примеру Москвы.