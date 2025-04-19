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18:13, 19 апреля 2025Мир

В России понадеялись на ответное объявление Зеленским пасхального перемирия

Джабаров: Будем надеяться, что Зеленский наберется совести и объявит перемирие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российская сторона будет надеяться на то, что украинский лидер Владимир Зеленский «наберется совести» и объявит пасхальное перемирие. Его слова передает ТАСС.

«Я очень сомневаюсь, что господин Зеленский последует примеру нашего президента. Потому что у него ничего святого нет... Будем надеяться, что все-таки он наберется совести и последует примеру нашего президента», — сказал Джабаров.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 часов 19 апреля. Оно будет действовать до 12 часов в ночь на понедельник, 21 апреля.

Кроме того, российский лидер после объявления о пасхальном перемирии обратился к Украине и призвал Киев последовать примеру Москвы.

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