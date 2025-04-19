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03:38, 19 апреля 2025Россия

В российских школах введут единое расписание уроков

Министр просвещения Кравцов: В российских школах введут единое расписание уроков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что работа над единым расписанием уроков для школ находится на стадии завершения. Об этом пишет РИА Новости.

Ожидается, что единое расписание позволит более ясно понимать, какая у педагогов нагрузка. «Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — подчеркнул глава ведомства. Он также добавил, что с 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по школьным предметам.

Ранее Минобрнауки России подготовило проект, внедряющий в вузах России новую систему образования. Изменения будут направлены на процесс отказа от бакалавриата и получению более конкретной специализации студентов. В России планируется создать новый единый уровень высшего образования, чтобы образовательное учреждение готовило конкретного специалиста. Аспирантура по новой модели образования станет отдельным видом профессионального образования.

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