Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:55, 19 апреля 2025Интернет и СМИ

В США предрекли сложную реакцию Зеленского на предложение по урегулированию конфликта

WP: Зеленскому будет трудно проглотить предложенный США вариант сделки о мире
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет «трудно проглотить» предложенный Белым домом вариант сделки по мирному урегулированию конфликта. Сложную реакцию украинского лидера на разработанный спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пакет мер предрек обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

«Камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он [пакет], по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности, обеспечиваемые США. Вместо этого Украина, по всей видимости, должна будет справляться самостоятельно при помощи европейских стран, но, вероятно, без американского "заслона"», — пишет Игнейшес в своей колонке.

Обозреватель, ссылаясь на информацию из беседы с европейскими чиновниками, делает вывод, что без военной и разведывательной помощи США у ЕС будет недостаточно возможностей, чтобы обеспечить защиту Украины после заключения мира. «У европейцев нет достаточного количества войск и современного оружия, чтобы сдержать полномасштабную атаку России», — подчеркнул он.

Наиболее сложной задачей для Европы станет замещение разведывательной поддержки от Соединенных Штатов. Игнейшес указал, что в прошлом месяце Киев смог пережить шестидневное отсутствие американских разведывательных данных, которое США применили, как он полагает, с целью «выдавить уступки из Зеленского». Но если бы такая мера затянулась еще на неделю, это стало бы катастрофой для Украины.

Ранее стало известно о нежелании США обсуждать новые пакеты военной помощи Киеву после одобренных бывшей американской администрацией. Отмечается, что Запад не получил гарантий, что Вашингтон продолжит масштабный обмен разведданными с Киевом в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около сотни российских военных попытались сбежать из воинской части. Семерым это удалось

    Экс-депутат от АдГ раскрыла изменение отношения Германии к Украине

    Минобороны рассказало об организации штурма Преображенки

    Россиянам назвали предельно допустимую дозу водки

    Бригаду ВСУ уличили в продаже гуманитарной помощи через даркнет

    Экс-депутат АдГ высказалась о намерениях будущего канцлера ФРГ по Украине

    Бывшего замглаву Минобороны проверят на причастность к еще трем преступлениям

    Госдеп напомнил Европе о возможности США выйти из процесса урегулирования

    Стало известно о желании Великобритании увеличить свое военное присутствие в Арктике

    Россиянам рассказали о скрытом вреде искусственных цветов на кладбище

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости