В США предрекли сложную реакцию Зеленского на предложение по урегулированию конфликта

WP: Зеленскому будет трудно проглотить предложенный США вариант сделки о мире

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет «трудно проглотить» предложенный Белым домом вариант сделки по мирному урегулированию конфликта. Сложную реакцию украинского лидера на разработанный спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пакет мер предрек обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

«Камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он [пакет], по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности, обеспечиваемые США. Вместо этого Украина, по всей видимости, должна будет справляться самостоятельно при помощи европейских стран, но, вероятно, без американского "заслона"», — пишет Игнейшес в своей колонке.

Обозреватель, ссылаясь на информацию из беседы с европейскими чиновниками, делает вывод, что без военной и разведывательной помощи США у ЕС будет недостаточно возможностей, чтобы обеспечить защиту Украины после заключения мира. «У европейцев нет достаточного количества войск и современного оружия, чтобы сдержать полномасштабную атаку России», — подчеркнул он.

Наиболее сложной задачей для Европы станет замещение разведывательной поддержки от Соединенных Штатов. Игнейшес указал, что в прошлом месяце Киев смог пережить шестидневное отсутствие американских разведывательных данных, которое США применили, как он полагает, с целью «выдавить уступки из Зеленского». Но если бы такая мера затянулась еще на неделю, это стало бы катастрофой для Украины.

Ранее стало известно о нежелании США обсуждать новые пакеты военной помощи Киеву после одобренных бывшей американской администрацией. Отмечается, что Запад не получил гарантий, что Вашингтон продолжит масштабный обмен разведданными с Киевом в будущем.