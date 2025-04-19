В США сообщили о подготовке украинских детей к участию в боевых действиях

Полковник Дэвис: На Украине детей готовят к участию в боевых действиях

На фоне высоких потерь ВСУ, на Украине начали боевую подготовку детей в секретных лагерях. Об этом заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.

По его словам, речь идет о детях возраста 10-14 лет. «И их готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого (…) Это буквально фольксштурм, как в нацистской Германии», — сказал он.

Дэвис считает, что подобное не может не осуществляться с молчаливого одобрения главы государства.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что в ВСУ — катастрофическая нехватка солдат. Он указал, что армия растянута на всей линии боевого соприкосновения.

18 апреля сообщалось, что плененный российскими военными украинский военнослужащий Сергей Холодий рассказал об обучении поведению в плену. По его словам, солдат ВСУ призывали выдавать всю правду, так как смысла врать нет.