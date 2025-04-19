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04:07, 19 апреля 2025Мир

В США сообщили о подготовке украинских детей к участию в боевых действиях

Полковник Дэвис: На Украине детей готовят к участию в боевых действиях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

На фоне высоких потерь ВСУ, на Украине начали боевую подготовку детей в секретных лагерях. Об этом заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.

По его словам, речь идет о детях возраста 10-14 лет. «И их готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого (…) Это буквально фольксштурм, как в нацистской Германии», — сказал он.

Дэвис считает, что подобное не может не осуществляться с молчаливого одобрения главы государства.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что в ВСУ — катастрофическая нехватка солдат. Он указал, что армия растянута на всей линии боевого соприкосновения.

18 апреля сообщалось, что плененный российскими военными украинский военнослужащий Сергей Холодий рассказал об обучении поведению в плену. По его словам, солдат ВСУ призывали выдавать всю правду, так как смысла врать нет.

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