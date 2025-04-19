Военкор назвал главную цель наступления российских войск в Курской области

Военкор Коц: Главная цель текущего наступления ВС России под Курском — Юнаковка

Главной целью текущего наступления Вооруженных сил (ВС) России в Курской области является важный логистический пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил военкор Александр Коц.

«От Олешни открывается прямая дорога на Юнаковку, важный логистический узел ВСУ. До него — всего семь километров. Очевидно, Юнаковка является главной целью текущего наступления», — уверен журналист.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

Также в апреле российское военное ведомство рассказало об освобождении ВС России в Курской области 64 населенных пунктов.