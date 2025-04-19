ВСУ перебросили под Красноармейск в ДНР элитный отряд БПЛА «Птицы Мадьяра»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) элитный отряд БПЛА «Птицы Мадьяра». Такие данные раскрыл командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии ВС России с позывным Миф, передает РИА Новости.

«Одно из них — это 71-я егерская бригада штурмовая. Это 100 процентов железная информация. Их кадры уже появились. И, соответственно, "Мадьяра" — часть его подразделений, которые были закреплены по всей линии фронта, стягиваются сейчас ближе к Покровску», — отметил военнослужащий.

Миф уточнил, что беспилотники остаются основной проблемой на этой линии боевого соприкосновения, потому российские бойцы ежедневно меняют тактику ведения боя.

Вначале «Птицы Мадьяра» были ротно-тактической группой БПЛА, ее представители были частью отдельных украинских бригад. Со временем ее преобразовали в 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС), тогда подразделение вошло в состав морской пехоты ВСУ.

Ранее Миф рассказал, что Киев перебрасывает резервы под Красноармейск из-под Курской области. При этом, по его оценке, город может быть взят под контроль российскими войсками до конца 2025 года.