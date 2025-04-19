Захарова поинтересовалась, какую эпоху хочет повторить будущий канцлер Германии

Представитель МИД России Мария Захарова задала ироничный вопрос будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу по поводу того, какую историческую эпоху он хотел бы повторить. Публикация появилась в ее официальном Telegram-канале.

В посте дипломат привела цитату Мерца о том, что Германия снова планирует взять на себя ответственность в Европе и в мире.

Комментируя его высказывание, представитель МИД поинтересовалась, что именно он подразумевал под словом «снова». «"Снова" — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — отметила Захарова.

Ранее дипломат назвала президента Украины Владимира Зеленского «кровавым колуном». Так Захарова высказалась о нем из-за ввода санкций против известного дрессировщика Юрия Куклачева.