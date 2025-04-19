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15:23, 19 апреля 2025Мир

Захарова задала ироничный вопрос будущему канцлеру Германии

Захарова поинтересовалась, какую эпоху хочет повторить будущий канцлер Германии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Белицкий Дмитрий / АГН «Москва»

Представитель МИД России Мария Захарова задала ироничный вопрос будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу по поводу того, какую историческую эпоху он хотел бы повторить. Публикация появилась в ее официальном Telegram-канале.

В посте дипломат привела цитату Мерца о том, что Германия снова планирует взять на себя ответственность в Европе и в мире.

Комментируя его высказывание, представитель МИД поинтересовалась, что именно он подразумевал под словом «снова». «"Снова" — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — отметила Захарова.

Ранее дипломат назвала президента Украины Владимира Зеленского «кровавым колуном». Так Захарова высказалась о нем из-за ввода санкций против известного дрессировщика Юрия Куклачева.

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