РИА Новости: Офицеры ВСУ бежали из Угледара за день до штурма, бросая раненых

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из Угледара Донецкой народной республики (ДНР) за день до штурма Российской армией, бросая пехотинцев и раненых. Об этом рассказал местный житель Виктор в беседе с РИА Новости.

«Буквально за день, за два (до штурма) выехали отсюда "дронщики" , что стояли. (...) И практически остались только эти, обыкновенные там пехотинцы, или кто там у них был. Все офицеры повыезжали, никого тут не было. Ну, остались одни смертники», — рассказал Виктор.

По его словам, во время наступления Российской армии мирные жители укрывались в подвалах. В свою очередь, ВСУ отступали с поля боя, бросая раненых.

Ранее житель Угледара по имени Алексей рассказал, что бойцы ВСУ разграбили город, а добычу увезли в Киев и Днепропетровск (украинское название — Днепр). Он подчеркнул, что команды украинских военных действовали очень слажено, за полминуты взламывая любую металлическую дверь как «консервную банку».