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07:49, 19 апреля 2025Бывший СССР

Житель Угледара рассказал о бегстве офицеров ВСУ из города

РИА Новости: Офицеры ВСУ бежали из Угледара за день до штурма, бросая раненых
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из Угледара Донецкой народной республики (ДНР) за день до штурма Российской армией, бросая пехотинцев и раненых. Об этом рассказал местный житель Виктор в беседе с РИА Новости.

«Буквально за день, за два (до штурма) выехали отсюда "дронщики" , что стояли. (...) И практически остались только эти, обыкновенные там пехотинцы, или кто там у них был. Все офицеры повыезжали, никого тут не было. Ну, остались одни смертники», — рассказал Виктор.

По его словам, во время наступления Российской армии мирные жители укрывались в подвалах. В свою очередь, ВСУ отступали с поля боя, бросая раненых.

Ранее житель Угледара по имени Алексей рассказал, что бойцы ВСУ разграбили город, а добычу увезли в Киев и Днепропетровск (украинское название — Днепр). Он подчеркнул, что команды украинских военных действовали очень слажено, за полминуты взламывая любую металлическую дверь как «консервную банку».

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