Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из Угледара Донецкой народной республики (ДНР) за день до штурма Российской армией, бросая пехотинцев и раненых. Об этом рассказал местный житель Виктор в беседе с РИА Новости.
«Буквально за день, за два (до штурма) выехали отсюда "дронщики" , что стояли. (...) И практически остались только эти, обыкновенные там пехотинцы, или кто там у них был. Все офицеры повыезжали, никого тут не было. Ну, остались одни смертники», — рассказал Виктор.
По его словам, во время наступления Российской армии мирные жители укрывались в подвалах. В свою очередь, ВСУ отступали с поля боя, бросая раненых.
Ранее житель Угледара по имени Алексей рассказал, что бойцы ВСУ разграбили город, а добычу увезли в Киев и Днепропетровск (украинское название — Днепр). Он подчеркнул, что команды украинских военных действовали очень слажено, за полминуты взламывая любую металлическую дверь как «консервную банку».