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16:29, 19 апреля 2025Бывший СССР

Жителей Украины предупредили о «чудесном бонусе» от сделки с США

Дубинский: Украина получит долг в 269 млрд долларов после сделки с США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Жители Украины получат «чудесный бонус» в виде долга от сделки с США по добыче редкоземельных металлов. Об этом их предупредил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Счастливые жители спасенной "союзниками" Украины, помимо миллиона ветеранов-льготников и разрушенной инфраструктуры, получат чудесный бонус в виде долга 269 миллиардов долларов», — заявил он.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк отметил, что Украине придется внести существенные изменения в почти 20 законов, а также Налоговый и Бюджетный кодексы, чтобы сделать возможной реализацию готовящегося соглашения с США по недрам. По его словам, ратификации соглашения в парламенте недостаточно, чтобы его реализовать.

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