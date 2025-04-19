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13:33, 19 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Российский военный заявил о значимости освобождения Олешни в Курской области

Военный Матвийчук: Освобождение Олешни говорит о переносе боев на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Освобождение населенного пункта Олешня в Курской области говорит о переносе боевых действий на территорию Украины, объяснил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О значимости хутора специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Это (освобождение Олешни — прим. «Ленты.ру») говорит о переносе боевых действий [с Курской области] на территорию Украины

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

«Это создает предпосылки великолепного политического плюса, что мы освобождаем свою территорию и начинаем делать буферную зону. Это символ для наших войск и регресс в обороне противника», — заявил Матвийчук.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Олешня в Курской области. В военном ведомстве подчеркнули, что хутор в Суджанском районе был освобожден подразделением группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины в районе села Горналь.

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