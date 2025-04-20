Американский военный сравнил Москву с Нью-Йорком

Американский ветеран Касл заявил, что Нью-Йорк проигрывает Москве во всем

Блогер, американский ветеран войны в Афганистане Дэн Касл сравнил Москву с Нью-Йорком. Об этом он высказался на YouTube-канале Wild Siberia.

Касл заявил, что Нью-Йорк выглядит ужасно и во всем проигрывает в сравнении с Москвой. Он отметил чистоту московских улиц и задался вопросом, почему Нью-Йорк выглядит запущенным.

По словам военного, на улицах Нью-Йорка творится хаос, однако это никого не беспокоит.

«Я делаю это не для того, чтобы унизить свою страну, но чтобы показать, что город может быть совершенно другим. Я сравниваю два самых богатых города, но один из них утопает в грязи и заполонен бездомными и наркоманами. <…> Разница видна невооруженным глазом», — сказал он.

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