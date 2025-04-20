Бодибилдер назвал улучшающую восстановление мышц позу для сна

Бодибилдер и пауэрлифтер из Международной федерации бодибилдинга и фитнеса Стэн Эффердинг назвал позу для сна, в которой лучше всего восстанавливаются мышцы. Его слова приводит Men Today.

По мнению эксперта, лучше всего спать на спине. «При этом сон на спине может не подходить лифтерам с особенно толстой шеей. Это в том числе верно для тех, кто сталкивается с апноэ во сне», — отметил Эффердинг.

С мнением спортсмена согласился специалист по психическому здоровью Эндрю Э. Колски. «Сон на спине сохраняет позвоночник ровным и способствует лучшей доставке кислорода и питательных веществ к больным мышцам. Он может уменьшить сдавливание нервов, а также предотвращает непреднамеренное давление или скручивание заживающих мышц и суставов», — добавил эксперт.

Ранее ученые из Университета Монаша раскрыли вред вечерних тренировок. По их данным, занятия спортом менее чем за четыре часа до сна приводят к задержке засыпания, сокращению продолжительности сна и снижению его качества.