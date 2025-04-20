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13:48, 20 апреля 2025Спорт

Боец UFC объяснил разницу между русскими и дагестанцами

Боец UFC Евлоев об отличии дагестанцев: Мы не пьем, как русские
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Мовсар Евлоев

Мовсар Евлоев. Фото: Mark J. Rebilas/ Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев объяснил разницу между русскими и дагестанцами. Об этом он рассказал в Overdogs Podcast, запись которого доступна на YouTube.

Евлоев заявил, что никто не пьет так, как русские. «Но мусульманам запрещено пить, курить и встречаться с девушками. Нужно просто на ней жениться. Нам гораздо легче оставаться сосредоточенными и дисциплинированными», — поделился он.

В своем последнем поединке в декабре 2024-го Евлоев победил американца Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он занимает четвертое место в рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.

С 2019 года Евлоев выступает в UFC. Всего в поединках по правилам MMA у россиянина 19 побед и ни одного поражения.

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