Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:33, 20 апреля 2025Россия

Губернатор Челябинской области пообещал оказать помощь пострадавшим при пожаре

Губернатор Челябинской области Текслер: Власти помогут пострадавшим при пожаре
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Телеграм-канал МЧС Челябинской области

Власти Челябинской области окажут помощь семье участника конфликта на Украине, пострадавшей в результате пожара. Это пообещал сделать губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«Трагедия в поселке Василовка Катав-Ивановского района (...). Семью не бросим, поможем всемерно», — отмечено в публикации.

По словам губернатора, на место происшествия прибудет министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева, а также представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Кроме того, пострадавшим должна помочь бригада психологической помощи из центра «Семья».

О пожаре в поселке Василовка Челябинской области стало известно утром 20 апреля. В результате происшествия ушли из жизни четверо детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тишина в ответ на тишину». Как украинские власти и военные отреагировали на объявленное Россией пасхальное перемирие?

    В одной стране НАТО прокомментировали пасхальное перемирие

    Россия увеличила покупки южнокорейских автомобилей до максимума за год

    Губернатор Челябинской области пообещал оказать помощь пострадавшим при пожаре

    Американский телеканал в прямом эфире обозначил Киев частью России

    В МИД рассказали о курируемой извне киберпреступности против России

    Патриотический подъем в Китае назвали препятствием для примирения с США

    Овечкин назвал самое главное для «Вашингтона»

    Раскрыты обстоятельства смерти директора группы «На-На»

    Молдавский архиепископ передал частицу Благодатного огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости