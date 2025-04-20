Губернатор Челябинской области пообещал оказать помощь пострадавшим при пожаре

Губернатор Челябинской области Текслер: Власти помогут пострадавшим при пожаре

Власти Челябинской области окажут помощь семье участника конфликта на Украине, пострадавшей в результате пожара. Это пообещал сделать губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«Трагедия в поселке Василовка Катав-Ивановского района (...). Семью не бросим, поможем всемерно», — отмечено в публикации.

По словам губернатора, на место происшествия прибудет министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева, а также представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Кроме того, пострадавшим должна помочь бригада психологической помощи из центра «Семья».

О пожаре в поселке Василовка Челябинской области стало известно утром 20 апреля. В результате происшествия ушли из жизни четверо детей.