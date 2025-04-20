Китай резко увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию после полугода спада

РИА: Китай в марте нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию почти втрое

Китай в марте впервые за полгода резко увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию — их количество выросло в трое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Поставки легковых автомобилей из КНР в Россию выросли в 2,6 раза по сравнению с февралем и достигли 605 миллионов долларов, что является максимальным показателем с декабря прошлого года. Несмотря на то, что в годовом выражении экспорт все еще на 30% ниже прошлогодних значений, это значительно меньше февральского отставания в 65%.

Также восстановились поставки грузовых автомобилей, увеличившись в 3,6 раза до 57,7 миллиона долларов. Это также максимальный показатель с конца 2024 года. Хотя экспорт грузовиков пока не достиг прошлогоднего уровня, отставание сократилось с 82% в феврале до 59% в марте.

Всего за первые три месяца 2025 года Россия закупила в Китае легковых автомобилей на 1,35 миллиарда долларов и грузовых — на 98,5 миллиона долларов. Эти показатели уступают аналогичному периоду прошлого года в 1,7 и 4,6 раза соответственно.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил о том, что в 2025 году китайские компании нарастят покупку российского сжиженного природного газа (СПГ)