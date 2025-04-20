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01:16, 20 апреля 2025Наука и техника

Корабль «Союз МС-26» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами и одним американцем отстыковался от МКС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Корабль «Союз МС-26», на борту которого находятся два россиянина — Иван Вагнер и Алексей Овчинин — и американец Дональд Петтит, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию возвращения космонавтов на землю вел Telegram-канал «Роскосмос».

«Включение двигателя "Союза МС-26" на торможение для сведения с орбиты ожидается в 03:27 мск, его разделение на отсеки — в 03:55 мск», — сообщили в ведомстве. В плотные слои атмосферы корабль войдет в 03:58 мск.

По данным «Роскосмоса», космонавты приземлятся в степи Казахстана около 04:21 мск. Ожидается, что приземление произойдет в 147 км юго-восточнее от города Жезказган.

8 апреля сообщалось, что «Союз МС-27» пристыковался к МКС.

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