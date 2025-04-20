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12:37, 20 апреля 2025Спорт

Медведева сменила имидж

Фигуристка Евгения Медведева сменила имидж, сделав стрижку каре
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Российская фигуристка Евгения Медведева сменила имидж. Она продемонстрировала изменения на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Медведева показала кадры из салона красоты, где ей сделали стрижку каре и укладку. В качестве группы поддержки с ней пришла выступающая в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Ранее кардинальные изменения в стиле произошли у олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она покрасила волосы в фиолетовый цвет и отстригла челку, за что была раскритикована в сети.

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