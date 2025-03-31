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17:46, 31 марта 2025Спорт

Загитова кардинально сменила имидж

Алина Загитова покрасилась в фиолетовый цвет и отстригла челку
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова кардинально сменила имидж. Обновления она показала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка сначала показала кадры из салона, а затем продемонстрировала результат. Она покрасилась в фиолетовый цвет и отстригла челку.

Ранее Загитову раскритиковали из-за накачанных губ. После этого фигуристка заявила, что удалила филлеры.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

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