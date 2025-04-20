На Украине назвали канцлеру Германии пять шагов для перемирия

Представитель Киева Мельник назвал канцлеру ФРГ Мерцу пять шагов для перемирия

Представитель Киева при ООН Андрей Мельник назвал будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу пять шагов для достижения перемирия на Украине к 2029 году. Статью с планом и обращением к потенциальному главе исполнительной власти Германии дипломат опубликовал на страницах издания Die Welt.

В статье экс-посол предложил Германии обязаться до 2029 года выплачивать 0,5 процента ВВП на поддержку Вооруженных сил Украины, добиться схожих решений на уровне Европейского союза, поставить Киеву 150 единиц дальнобойных ракет Taurus и 50 процентов авиапарка немецких воздушных сил, а также конфисковать российские активы.

В чем состоят преимущества такого решения для Германии, дипломат в статье не уточнил.

Мельник заявил, что подобные меры позволят Украине воевать до 2029 года. Какие задачи продолжение конфликта позволит решить Киеву, не уточняется.