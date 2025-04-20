На Украине назвали канцлеру Германии пять шагов для перемирия

Представитель Киева при ООН Андрей Мельник назвал будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу пять шагов для достижения перемирия на Украине к 2029 году. Статью с планом и обращением к потенциальному главе исполнительной власти Германии дипломат опубликовал на страницах издания Die Welt.
В статье экс-посол предложил Германии обязаться до 2029 года выплачивать 0,5 процента ВВП на поддержку Вооруженных сил Украины, добиться схожих решений на уровне Европейского союза, поставить Киеву 150 единиц дальнобойных ракет Taurus и 50 процентов авиапарка немецких воздушных сил, а также конфисковать российские активы.
В чем состоят преимущества такого решения для Германии, дипломат в статье не уточнил.
Мельник заявил, что подобные меры позволят Украине воевать до 2029 года. Какие задачи продолжение конфликта позволит решить Киеву, не уточняется.