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08:25, 20 апреля 2025Бывший СССР

На Украине не зафиксировали воздушных атак в ночь пасхального перемирия

На Украине не зафиксировали воздушных атак в ночь пасхального перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении пасхального перемирия, воздушных атак по стране за эту ночь не было. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Так, по информации издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ), в отличие от всех предыдущих ночей, не сообщали о движениях «Шахедов», пусках КАБов или ракет. Кроме того, примерно с 22:00 часов 19 апреля ВСУ перестали сообщать о воздушных тревогах.

19 апреля президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

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