Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:40, 20 апреля 2025Мир

На Западе выразили уверенность в позитивном восприятии пасхального перемирия в США

Аналитик Ламеса: В США позитивно воспримут предложенное РФ пасхальное перемирие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Международный аналитик, амбассадор российского общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса в беседе с «Известиями» выразил уверенность в том, что США позитивно воспримут предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине.

«Эта инициатива <…> будет хорошо воспринята Вашингтоном как искреннее и подлинное проявление воли (президента России) Владимира Путина к созданию прочного мира», — заявил эксперт.

Он допустил, что Киев и его западные союзники могут негативно воспринять российскую инициативу, кроме того, украинская сторона, вероятно, не станет соблюдать режим прекращения огня. Однако объявленное Путиным пасхальное перемирие демонстрирует приверженность Москвы к мирному соглашению, заключил Ламеса.

Президент России Владимир Путин 19 апреля встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал об украинской провокации с участием колумбийских наемников

    Экс-депутат Рады допустил признание США новых российских регионов

    В Омане сообщили об обсуждениях между США и Ираном о сохранении мирного атома

    Военкор Коц назвал Зеленского «мастером спорта по переобуванию в воздухе»

    Российский сенатор высказался о реакции Зеленского на пасхальное перемирие

    Украинка рассказала о присутствии подростков в рядах ВСУ

    Экс-глава МИД Австрии оценила значение пасхального перемирия на Украине

    На Западе выразили уверенность в позитивном восприятии пасхального перемирия в США

    SHAMAN и Мизулина ушли от ответа на вопрос о планах венчаться

    На Украине пес защитил хозяина от мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости