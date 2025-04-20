На Западе выразили уверенность в позитивном восприятии пасхального перемирия в США

Аналитик Ламеса: В США позитивно воспримут предложенное РФ пасхальное перемирие

Международный аналитик, амбассадор российского общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса в беседе с «Известиями» выразил уверенность в том, что США позитивно воспримут предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине.

«Эта инициатива <…> будет хорошо воспринята Вашингтоном как искреннее и подлинное проявление воли (президента России) Владимира Путина к созданию прочного мира», — заявил эксперт.

Он допустил, что Киев и его западные союзники могут негативно воспринять российскую инициативу, кроме того, украинская сторона, вероятно, не станет соблюдать режим прекращения огня. Однако объявленное Путиным пасхальное перемирие демонстрирует приверженность Москвы к мирному соглашению, заключил Ламеса.

Президент России Владимир Путин 19 апреля встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

