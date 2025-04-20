Операторы российских дронов обнаружили неожиданную надпись на огороде в Запорожье

Операторы российских дронов увидели поздравление с Пасхой на огороде в Запорожье

Операторы российских дронов увидели поздравление с Пасхой на огороде в одном из населенных пунктов Запорожской области, контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Кто-то в форме креста выложил слова "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!"» — написал он.

По предположению военкора, так местный житель хотел поздравить российских операторов беспилотников со Светлым Христовым Воскресением. Этот неожиданный случай в Запорожье Александр Коц назвал «пасхальным приветом с той стороны». При этом конкретное название населенного пункта, где обнаружили надпись, в публикации приведено не было.

Ранее сегодня российские и украинские военные эвакуировали под белыми флагами тела погибших. Это стало возможно благодаря пасхальному перемирию.