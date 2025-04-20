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21:18, 20 апреля 2025Россия

Патриарх Кирилл рассказал о своей детской мечте

Патриарх Кирилл: Раньше я мечтал полететь в космос
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Lantyukhov / news.ru / Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал экипажу Международной космической станции (МКС) о своей детской мечте. Его слова передает РИА Новости.

«У меня даже когда-то мечта такая была — тоже в космос полететь. Я с кем-то из трезвомыслящих людей обсудил эту мечту, и они сказали: "Наверное, священники вашего поколения еще не полетят"», — рассказал священнослужитель.

Он отметил, что большинство россиян ассоциируют космонавтов с героями, которые делают важное дело для России и всего мира.

Ранее космический корабль «Союз МС-26» с российско-американским экипажем приземлился в Казахстане. Приземление произошло в 4 часа 20 минут по московскому времени. Сам спуск на Землю, согласно сообщению, прошел в штатном режиме.

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