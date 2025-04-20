Космический корабль с российско-американским экипажем приземлился в Казахстане

Роскосмос: «Союз МС-26» с экипажем из России и США приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-26» с российско-американским экипажем приземлился в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — отмечено в сообщении.

Приземление произошло в 4 часа 20 минут по московскому времени. Сам спуск на Землю, согласно сообщению, прошел в штатном режиме. При этом экипаж из России и США работал в космосе с 11 сентября прошлого года, а теперь его членов ждет реабилитация и встреча с близкими, указали в публикации.

Корабль «Союз МС-26» отстыковался от Международной космической станции (МКС) накануне ночью. Приземление планировалось на территории Казахстана.