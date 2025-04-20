Российский сенатор высказался о реакции Зеленского на пасхальное перемирие

Сенатор Пушков: Зеленский вынужденно согласился на пасхальное перемирие

Изначально президент Украины Владимир Зеленский не хотел соглашаться на пасхальное перемирие, объявленное российским лидером Владимиром Путиным, но затем понял, что в случае отказа он окажется в проигрышной позиции. Таким мнением в Telegram-канале поделился российский сенатор Алексей Пушков.

«Первая инстинктивная реакция Зеленского была, как и следовало ожидать, раздраженно-негативной: мол, Путин "в очередной раз играет жизнями людей". (...) Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия — явно проигрышная», — пишет сенатор.

Он пояснил, что таким политически значимым шагом Москва «переиграла» Киев, и если бы Украина отказалась от перемирия, то это бы стало сигналом мировому сообществу о том, что она не хочет мира. Пушков допускает, что Зеленскому посоветовали согласиться на перемирие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. Она и не хочет, но признать это открыто было бы для Зеленского после ссоры с [президентом США Дональдом] Трампом слишком опасно», — резюмировал чиновник.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.