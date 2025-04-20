Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:16, 20 апреля 2025Россия

Российский сенатор высказался о реакции Зеленского на пасхальное перемирие

Сенатор Пушков: Зеленский вынужденно согласился на пасхальное перемирие
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Изначально президент Украины Владимир Зеленский не хотел соглашаться на пасхальное перемирие, объявленное российским лидером Владимиром Путиным, но затем понял, что в случае отказа он окажется в проигрышной позиции. Таким мнением в Telegram-канале поделился российский сенатор Алексей Пушков.

«Первая инстинктивная реакция Зеленского была, как и следовало ожидать, раздраженно-негативной: мол, Путин "в очередной раз играет жизнями людей". (...) Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия — явно проигрышная», — пишет сенатор.

Он пояснил, что таким политически значимым шагом Москва «переиграла» Киев, и если бы Украина отказалась от перемирия, то это бы стало сигналом мировому сообществу о том, что она не хочет мира. Пушков допускает, что Зеленскому посоветовали согласиться на перемирие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Материалы по теме:
«Обе стороны пойдут на уступки» Когда Россия и США договорятся по Украине и как после этого изменится мир?
«Обе стороны пойдут на уступки»Когда Россия и США договорятся по Украине и как после этого изменится мир?
31 марта 2025
Ценное время. Зеленский не управляет ситуацией на фронте. Зачем ему перемирие?
Ценное время.Зеленский не управляет ситуацией на фронте. Зачем ему перемирие?
22 марта 2025
Путин объявил пасхальное перемирие. Сколько оно продлится и на каких условиях?
Путин объявил пасхальное перемирие. Сколько оно продлится и на каких условиях?
19 апреля 2025

«На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. Она и не хочет, но признать это открыто было бы для Зеленского после ссоры с [президентом США Дональдом] Трампом слишком опасно», — резюмировал чиновник.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал об украинской провокации с участием колумбийских наемников

    Экс-депутат Рады допустил признание США новых российских регионов

    В Омане сообщили об обсуждениях между США и Ираном о сохранении мирного атома

    Военкор Коц назвал Зеленского «мастером спорта по переобуванию в воздухе»

    Российский сенатор высказался о реакции Зеленского на пасхальное перемирие

    Украинка рассказала о присутствии подростков в рядах ВСУ

    Экс-глава МИД Австрии оценила значение пасхального перемирия на Украине

    На Западе выразили уверенность в позитивном восприятии пасхального перемирия в США

    SHAMAN и Мизулина ушли от ответа на вопрос о планах венчаться

    На Украине пес защитил хозяина от мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости