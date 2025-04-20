Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:43, 20 апреля 2025Мир

Сотрудников Пентагона уличили в клевете

WP: уволенные сотрудники Пентагона обвинили бывших коллег в клевете
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили своих бывших коллег в клевете. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

«Должностные лица Пентагона оклеветали нашу репутацию беспочвенными нападками», — рассказали собеседники издания.

Материалы по теме:
Крэк, проститутки и демократия. Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
Крэк, проститутки и демократия.Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
15 ноября 2022
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023

Обвиненные в распространении конфиденциальной информации экс-чиновники поделились, что «невероятно разочарованы» последним периодом работы во время руководства нынешнего главы ведомства Пита Хегсета из команды президента США Дональда Трампа.

«На данный момент нам до сих пор не сообщили, по какому поводу ведется расследование против нас», — указали они.

Ранее советника министра обороны США Дэна Колдуэлла отправили в административный отпуск за разглашение секретной информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности по атаке на Донецк в пасхальное перемирие

    В центре Берлина произошла стрельба

    В Минобороны рассказали о соблюдении пасхального перемирия

    ВСУ ночью после перемирия осуществили 900 атак дронами и сбросов боеприпасов

    На Украине отреагировали на обозначение Киева российским городом в эфире Fox News

    Сотрудников Пентагона уличили в клевете

    Психолог рассказал о влиянии мемов с котами на способность организма бороться со стрессом

    Российская тревел-блогерша описала некоторые продукты в Мексике фразой «в России не найти»

    Медведева сменила имидж

    Лавров раскрыл цели коалиции желающих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости