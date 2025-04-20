Сотрудников Пентагона уличили в клевете

WP: уволенные сотрудники Пентагона обвинили бывших коллег в клевете

Трое уволенных сотрудников Пентагона обвинили своих бывших коллег в клевете. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

«Должностные лица Пентагона оклеветали нашу репутацию беспочвенными нападками», — рассказали собеседники издания.

Обвиненные в распространении конфиденциальной информации экс-чиновники поделились, что «невероятно разочарованы» последним периодом работы во время руководства нынешнего главы ведомства Пита Хегсета из команды президента США Дональда Трампа.

«На данный момент нам до сих пор не сообщили, по какому поводу ведется расследование против нас», — указали они.

Ранее советника министра обороны США Дэна Колдуэлла отправили в административный отпуск за разглашение секретной информации.