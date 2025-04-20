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18:57, 20 апреля 2025Мир

Трамп пообещал сделать США богаче и религиознее

Президент США Трамп пообещал сделать Америку богаче и религиознее
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Carlos Barria / Reuters

47-й президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети TruthSocial пост, в котором пообещал сделать Америку богаче, религиознее и здоровее.

«Вместе мы сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем она когда-либо была прежде!!!» — заявил американский лидер.

19 апреля Трамп рассказал о хороших переговорах с Китаем. При этом других деталей контактов с Пекином он не привел.

Ранее группа республиканцев, работавших в администрации Трампа во время его первого президентского срока, объявила американского лидера деспотом с королевскими замашками. В заявлении политики утверждают, что Трамп злоупотребляет властью и ведет себя как авторитарный правитель.

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