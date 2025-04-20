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03:39, 20 апреля 2025Мир

Трампа назвали королевским деспотом

Экс-члены команды Трампа назвали его королевским деспотом за месть из-за критики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Преследование Белым домом двух бывших чиновников за их критику в адрес президента США Дональда Трампа создает опасный прецедент. Об этом в открытом письме написали республиканцы, в том числе работавшие в команде политика во время его первого президентского срока.

В документе отмечается, что ситуация демонстрирует признаки злоупотребления властью, свойственные авторитарным странам.

«Независимо от партийной принадлежности, каждый американец должен отвергнуть идею, что гигантская власть президента может быть использована для личной мести. Таких действий скорее ждут от королевского деспота, чем от избранного лидера конституционной республики. Это путь автократии, а не демократии», — отмечается в письме.

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Трампа призвали отменить указы, а его подчиненных — не следовать документам, которые подрывают присягу, а также политизируют деятельность ведомств и нарушают основы Конституции.

Обращение поддержали бывшие конгрессмены из палаты представителей и сената США из Демократической и Республиканской партий, главы консервативных и либеральных аналитических центров, среди которых бывший помощник Трампа по коммуникациям Энтони Скарамуччи, экс-адвокат главы государства Тай Кобб.

Ранее экс-президент США Джо Байдена раскритиковал новую администрацию за миграционную политику, назвав действия Белого дома «разрушительными». Менее чем за 100 дней команда Трампа нанесла столько вреда, что просто дух захватывает, сказал он.

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