У двух участников полумарафона на бегу остановилось сердце

У двух участников полумарафона в Алма-Ате на бегу остановилось сердце

У двух участников полумарафона Almaty Half Marathon (21,1 километра), который прошел в Казахстане 20 апреля, на бегу остановилось сердце. Об этом сообщили организаторы забега в Алма-Ате.

84-летний Аккоян Рсалиев почувствовал себя плохо на первом километре. По предварительным данным, у мужчины произошла тромбоэмболия легочной артерии. К моменту приезда скорой у него не было пульса, реанимационные мероприятия не помогли.

21-летний Нурбол Ахмади потерял сознание на 16-м километре дистанции. «Когда мы прибыли, в 9:18, на сонной артерии не было пульса, не было дыхания, давление по нулям. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Безуспешно», — рассказала о произошедшем работавшая на месте врач. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность.

Организаторы связались с семьями бегунов и планируют оказать им материальную помощь.