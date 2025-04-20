В Артемовске рассказали об условиях жизни во время пасхального перемирия

Mash: Артемовск переживает спокойствие впервые с 2022 года

Артемовск (украинское название — Бахмут) в условиях пасхального перемирия переживает спокойствие впервые с 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, прикладывая видео, снятое местным жителем.

«Сегодня встали утром: тишина, благодать... такое спокойствие этот город, наверное, первый раз переживает с 2022 года», — отметил автор видео.

По словам местного жителя, теперь, во время пасхального перемирия, в городе совсем не ощущается атмосфера военных действий.

Ранее операторы российских дронов обнаружили неожиданную надпись в Запорожье во время пасхального перемирия. На одном из огородов было сделано поздравление с праздником Пасхи.