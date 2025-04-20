В Италии допустили провокации со стороны Украины в ходе пасхального перемирия

Журналист Лоруссо: Украина может устроить провокации и сорвать перемирие

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо допустил, что Украина в ходе пасхального перемирия может пойти на провокации, чтобы сорвать перемирие и в дальнейшем обвинить в этом Россию. Об этом он рассказал «Известиям».

«Украина может попытаться возложить вину за нарушение именно на Россию, возможно, инициируя провокацию в стиле Бучи или других случаев», — сказал журналист.

Лоруссо не исключил, что Украина может ударить по Донбассу или другим новым регионам. При этом он считает, что обвинить Россию в нарушении перемирия будет крайне сложно, так как Москва стала инициатором прекращения огня.

Президент России Владимир Путин 19 апреля встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте.