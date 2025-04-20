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17:14, 20 апреля 2025Бывший СССР

В Раде назвали дату возможного поражения Украины в конфликте с Россией

Дубинский: Украина может потерпеть поражение в конфликте осенью 2025 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В случае выхода США из переговоров по урегулированию конфликта Украина может потерпеть поражение в военном плане осенью 2025 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«[Произойдет] резкое ухудшение положения на фронте из-за дефицита оружия, людей, дезертирства, падения морального духа.
При этом возможности компенсировать эти потери нет», — написал он.

По его словам, в таком случае украинским властям придется принять решение об отмене брони и сокращении мобилизационного возраста, в результате чего Киев сможет продолжать вести боевые действия около пяти месяцев.

Ранее Дубинский назвал договор о ресурсах между Украиной и США надгосударственным механизмом прекращения огня. Он отметил, что это также будет условной гарантией безопасности страны.

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