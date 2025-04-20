В России поддержали идею самозапрета на азартные игры

ФНС поддержала идею реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России прокомментировала инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства вице-спикеру Госдумы Бориса Чернышова, который предложил эту меру в феврале.

В документе отмечается, что ФНС поддержала инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт». В обращении Чернышова отмечалось, что россияне смогут добровольно вносить себя в реестр на срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Автоматически включать в список предлагали должников по кредитам, штрафам и другим платежам с просрочкой более трех месяцев до погашения задолженности.

Депутат добавил, что создание реестра снизит уровень зависимости от азартных игр, а также убережет граждан от спонтанных расходов. При этом в ФНС напомнили, что отвечает за государственную политику в области азартных игр Минфин.

Сервис самозапрета на кредиты начал действовать в России с 1 марта. Бесплатно воспользоваться услугой возможно, подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг.