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22:36, 20 апреля 2025Экономика

Влияние санкций на поставки кофе в Россию оценили

Бизнесмен Франсис Давид: Санкции мало влияют на поставки кофе в Россию
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Janko Ferlič / Unsplash

Коммерческий представитель компании Stellar Beans Франсис Давид оценил влияние санкций на поставки кофе в Россию. Он рассказал РИА Новости, что ограничения не оказывают на поставки значительного влияния, однако сложности возникают с проведением платежей.

«В индустрии кофе есть свои нюансы, но санкции не сильно повлияли на наш импорт. Дело в том, что с платежами все равно есть свои трудности, но у нас уже большой опыт с привозом других товаров, и не видим никакого барьера в импорте кофе», — уточнил он.

Ранее бренд-директор компании-производителя Last Wish Ирина Бабина спрогнозировала, что розничная стоимость кофе в России может увеличиться на 40 процентов в 2025 году. В качестве главных причин подобной динамики эксперт назвала последствия сильнейшей засухи в Бразилии, являющейся одним из главных в мире поставщиков зерен, рост логистических издержек производителей, дисбаланс глобального спроса и предложения и сокращение кофейных запасов.

До этого главный исполнительный директор одного из крупнейших мировых производителей кофе, итальянской Lavazza, Антонио Баравалле заявил, что ценам на напиток «должен быть какой-то предел», и предрек им обвал.

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