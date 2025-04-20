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21:48, 20 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ трижды за час атаковали российские позиции при попытке привезти туда пасхальные куличи

RT: ВСУ трижды атаковали российские позиции при попытке привезти туда куличи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение часа трижды атаковали российские позиции в Луганской народной республике, пока командир с куличами добирался до бойцов 52-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 3-го армейского корпуса Южной группировки войск. Об этом сообщает RT.

«Уже третий раз, пока мы едем до вас, в течение этого часа у вас "осадки" здесь. Получается, враг — безбожник», — заявил офицер с позывным Кривич.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по данному вопросу.

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