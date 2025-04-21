Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:30, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев разучился читать по-русски

Артемий Лебедев признался, что пользуется интерфейсом телефона на английском
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что разучился читать по-русски в интерфейсе телефона. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста предпринимателя Алексея Ситникова, доступном на YouTube.

Блогер назвал единственным плюсом своей жизни в США, то, что благодаря этому он хорошо знает английский язык. Лебедев подчеркнул, что считает этот язык главным для получения знаний. «У меня даже в iPhone интерфейс английский. Когда я включаю русские буквы в меню, я вообще не понимаю, что это такое», — рассказал дизайнер.

Лебедев добавил, что испытывает такие же трудности с русским языком в интерфейсе автомобиля.

Ранее популярная российская блогерша Надежда Стрелец призналась, что разучилась читать книги. Она также заявила, что во время учебы на филологическом факультете читала по 300-400 страниц в день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Папа Римский скончался

    Ряд российских регионов предупредили о высокой опасности пожаров

    На Украине призвали проигнорировать проблемы демографии при снижении возраста мобилизации

    Муфтий Ставрополья выступил против намазов на улице

    Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia

    США назвали основу своей военной мощи

    В Италии негативно оценили план перевооружения ЕС

    Папа Римский встретился с вице-президентом США накануне ухода из жизни

    Экс-депутат Рады заявил о неподконтрольности ВСУ Зеленскому

    Гимнастка из России похвасталась фигурой в оголяющем тело топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости