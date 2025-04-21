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19:02, 21 апреля 2025Спорт

«Авангард» сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом»

«Авангард» сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Омский «Авангард» на своей площадке обыграл ярославский «Локомотив» в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 21 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей первую шайбу в первом периоде забросил Евгений Кулик. В третьем периоде преимущество омичей удвоил Наиль Якупов, а Рид Буше забросил третью шайбу.

«Авангард» сравнял счет в серии — 3-3. Полуфиналист определится в седьмом матче, который пройдет 23 апреля в Ярославле.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина. Команда уступила титул магнитогорскому «Металлургу».

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