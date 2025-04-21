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17:18, 21 апреля 2025Культура

Баста пожаловался на пережитый буллинг

Рэпер Баста признался, что его ранят анонимные комментарии в социальных сетях
Андрей Шеньшаков

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал, что сталкивается с буллингом в социальных сетях. Об этом артист сообщил в интервью шоу «Народное интервью» на площадке «VK Видео».

По словам Вакуленко, многие комментарии, которые он читает в интернете о себе, действительно задевают его чувства.

«Иногда о себе читаю вещи, которые очень сильно ранят, реально делают больно. От невидимых людей. Я раньше очень сильно на этом концентрировался, буквально горю изнутри. Общайтесь с теми, кто вас любит, кто о вас заботится», — сказал Василий.

Ранее рэпер Баста заявил, что у него бывают приступы агрессии. Он назвал себя настоящим тираном.

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