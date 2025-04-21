Британия захотела нарастить производство снарядов в 16 раз

The Times: Лондон нарастит производство снарядов из-за зависимости от США

Британская компания BAE Systems захотела нарастить производство снарядов «натовского» калибра 155-мм для гаубиц и самоходных артиллерийских установок (САУ) в 16 раз. Об этом сообщает газета The Times.

Утверждается, что в данный момент Лондон сильно зависит от поставок таких снарядов из Франции и США. При этом компания также хочет увеличить объемы производства гексогена, использующегося в снарядах для САУ.

Отмечается, что BAE Systems является единственной британской компанией, которая производит подобные снаряды. Большая их часть была поставлена Украине, что привело к их острому дефициту в самой Британии.

Ранее стало известно, что европейские страны инвестируют в производство оружия на территории Украины. По оценке посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, производство оружия на Украине дешевле и быстрее, чем в Европе.