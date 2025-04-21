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18:12, 21 апреля 2025Мир

Бывший советник ООН рассказал о скорой потере власти Зеленским

Экс-советник ООН Хатем: Дни Зеленского у власти сочтены
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его дни у власти сочтены. С таким заявлением в интервью РИА Новости профессор международного права и экс-советник ООН по юридическим вопросам Эли Хатем.

«Дни Владимира Зеленского у власти сочтены. Он понимает, что в ближайшие недели или месяцы будет вынужден объявить о проведении выборов, которые в итоге положат конец нынешнему режиму», — сказал эксперт.

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27 апреля 2020

По словам Хатема, нынешняя украинская власть создана США и союзниками по НАТО «с целью реализации враждебного милитаристского проекта против России».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что если США выйдут из переговоров по урегулированию конфликта, Украина может потерпеть поражение в военном плане осенью 2025 года.

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