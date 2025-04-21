Чемпионка ОИ из Швеции рассказала о банкротстве из-за инфляции и цен на электричество

Клюфт рассказала о банкротстве из-за инфляции и цен на электричество в Швеции

Олимпийская чемпионка 2004 года в семиборье шведка Каролина Клюфт рассказала о финансовых проблемах. Ее слова приводит Expressen.

Спортсменка в 2018-м инвестировала деньги в строительство отеля на ферме, но в прошлом году была признана банкротом. Теперь она вместе с семьей живет в автодоме, припаркованном в промышленной зоне за пределами Стокгольма.

«Мы сделали довольно много инвестиций, многое реконструировали. Затем началась ситуация на Украине и все, что с этим связано, — инфляция, высокие процентные ставки и цены на электроэнергию», — заявила Клюфт.

Клюфт стала олимпийской чемпионкой в 2004 году, она также является трехкратной чемпионкой мира в семиборье. Это легкоатлетическая дисциплина, которая у женщин включает в себя бег на 100 метров с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжок в длину, метания копья и бег на 800 метров.

В январе 2023 года стало известно, что шведский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер вместе с женой подал заявление о банкротстве. Уточнялось, что семейная пара открыла ферму по разведению рептилий в Плато (штат Миссури, США) и не может рассчитаться с кредиторами.

