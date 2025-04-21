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00:17, 21 апреля 2025Мир

Делегация парламента Турции прибыла в Москву

Делегация парламента Турции обсудит в Москве региональные вопросы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress

Турецкая парламентская делегация прибыла с визитом в Москву, где проведет переговоры по двусторонним и региональным вопросам. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил председатель комиссии по внешним связям парламента государства Фуат Октай.

Он выразил надежду на то, что встречи, в которых примет участие делегация, чтобы внести вклад в укрепление отношений Анкары и Москвы, окажутся плодотворными.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отношения России и Турции «очень многоплановые», и они продолжают развиваться. Пресс-секретарь президента РФ также указал, что между двумя государствами регулярно проходят контакты на высоком уровне.

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