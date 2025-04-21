Делегация парламента Турции прибыла в Москву

Делегация парламента Турции обсудит в Москве региональные вопросы

Турецкая парламентская делегация прибыла с визитом в Москву, где проведет переговоры по двусторонним и региональным вопросам. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил председатель комиссии по внешним связям парламента государства Фуат Октай.

Он выразил надежду на то, что встречи, в которых примет участие делегация, чтобы внести вклад в укрепление отношений Анкары и Москвы, окажутся плодотворными.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отношения России и Турции «очень многоплановые», и они продолжают развиваться. Пресс-секретарь президента РФ также указал, что между двумя государствами регулярно проходят контакты на высоком уровне.