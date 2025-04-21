Нардеп Гончаренко: Украина не ограничит свой суверенитет из-за предложения США

Украина не должна ограничить свой суверенитет из-за предложения США о невступлении страны в НАТО. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Вашингтон может принять документ, декларирующий невступление Украины в альянс.

«Наша задача — не допустить ограничения суверенитета. То есть кто угодно может говорить все что угодно, но мы как страна должны сохранить за собой право на вступление в любые военные альянсы», — заявил Гончаренко.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа западных чиновников писал, что США в рамках мирного плана предложили Украине признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. «На этой неделе Украина должна отреагировать на ряд далекоидущих идей администрации [президента США Дональда] Трампа о том, как прекратить войну путем уступок России, включая потенциальное признание США российского присоединения Крыма в 2014 году и исключение вступления Киева в НАТО», — говорится в тексте публикации.