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10:00, 21 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады отверг ограничения суверенитета Украины из-за предложения США

Нардеп Гончаренко: Украина не ограничит свой суверенитет из-за предложения США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Marko Djurica / Reuters

Украина не должна ограничить свой суверенитет из-за предложения США о невступлении страны в НАТО. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Вашингтон может принять документ, декларирующий невступление Украины в альянс.

«Наша задача — не допустить ограничения суверенитета. То есть кто угодно может говорить все что угодно, но мы как страна должны сохранить за собой право на вступление в любые военные альянсы», — заявил Гончаренко.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа западных чиновников писал, что США в рамках мирного плана предложили Украине признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. «На этой неделе Украина должна отреагировать на ряд далекоидущих идей администрации [президента США Дональда] Трампа о том, как прекратить войну путем уступок России, включая потенциальное признание США российского присоединения Крыма в 2014 году и исключение вступления Киева в НАТО», — говорится в тексте публикации.

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