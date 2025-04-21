Лолиту обвинили в несоответствии ценностям россиян

«Сорок сороков» потребовали отменить концерты Лолиты в Москве и Санкт-Петербурге

Правозащитный центр «Сорок сороков» потребовал отменить ближайшие выступления певицы Лолиты Милявской. Об этом сообщает «Абзац».

По данным источника, правозащитники направили обращения в прокуратуры Москвы и Санкт-Петербурга, указав, что творчество Лолиты не соответствует ценностям россиян. Активисты перечислили несколько скандалов с участием артистки, включая «голую вечеринку» и исполнение песни Cadillac рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом). Кроме того, в заявлении «Сорок сороков» упомянули слова певицы о том, что русских «нужно использовать», сказанные ею в 2017 году в эфире украинского телешоу.

«В творчестве, стиле поведения и образе Милявской усматриваются признаки пропаганды деструктивной идеологии», — сказано в обращении активистов.

Ранее Лолита матом ответила общественникам, потребовавшим отменить ее выступление в Ижевске. Певица порекомендовала активистам указывать в жалобах свои данные, чтобы их можно было вызвать в суд за клевету.