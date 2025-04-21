Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Его слова передает Reuters.

«На протяжении всего своего понтификата он был на стороне самых уязвимых, самых хрупких, с большим смирением и особым чувством по отношению к другим, наиболее уязвимым», — отметил французский лидер.

Макрон отметил, что понтифик способствовал тому, чтобы церковь «приносила радость и надежду самым бедным» и объединяла людей. Президент выразил надежду на то, что дело Франциска будет жить после его ухода из жизни.

Ранее свои соболезнования выразили президент Израиля Ицхак Герцог и Министерство иностранных дел Ирана.

Понтифика не стало 21 апреля в 8:35 по московскому времени, ему было 88 лет.

