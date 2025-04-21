Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 21 апреля 2025Мир

Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Его слова передает Reuters.

«На протяжении всего своего понтификата он был на стороне самых уязвимых, самых хрупких, с большим смирением и особым чувством по отношению к другим, наиболее уязвимым», — отметил французский лидер.

Макрон отметил, что понтифик способствовал тому, чтобы церковь «приносила радость и надежду самым бедным» и объединяла людей. Президент выразил надежду на то, что дело Франциска будет жить после его ухода из жизни.

Ранее свои соболезнования выразили президент Израиля Ицхак Герцог и Министерство иностранных дел Ирана.

Понтифика не стало 21 апреля в 8:35 по московскому времени, ему было 88 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    Запашный рассказал о подарке из рук Папы Римского

    Регистрацию KIA новых товарных знаков в России объяснили

    Главный миф о здоровом образе жизни опровергли

    Россиянам захотели запретить покупать жилье за наличные

    Китай стал меньше покупать у США мяса и рыбы

    Родственники Хачатуряна обжалуют посмертный приговор

    Кремль пообещал предоставить данные о нарушении перемирия Киевом

    Племянник тиранившего дочерей Хачатуряна отреагировал на приговор

    В офисе Зеленского отреагировали на смерть Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости